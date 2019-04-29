Сыгравшего в фильме о бандитах украинского актера ранили ножом в Италии

На него напали местные хулиганы

В итальянском городе Неаполь ножевое ранение получил 18-летний актер украинского происхождения Артем Ткачук. Его госпитализировали в ночь на 28 апреля после нападения группы подростков. Все они были примерно его возраста.

Инцидент произошел в "тусовочном" квартале южного города. Подойдя к нему злоумышленники спросили, является ли он выходцем из одного из соседних районов. На месте происшествия он находился со своим приятелем, который в итоге получил травмы от ударов руками и ногами.

Сам пострадавший, находясь в больнице, рассказал о том, что при встрече с хулиганами он достал телефон, чтобы показать им свой профиль в Instagram, сообщает РИА Новости. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Врачи утверждают, что он поправится через 20 дней. Сам Ткачук подчеркнул, что горд тем, что не убежал от агрессивных подростков, несмотря на смертельную опасность.

Ранее молодой актер принимал участие в съемках фильма "Пираньи Неаполя" по книге Роберто Савиано. Картина Клаудио Джованнези была удостоена на нынешнем Берлинале "Серебряного медведя" за лучший сценарий. Сюжет повествует о молодых итальянских бандитах. Они стремятся стать новыми королями преступного мира Неаполя. У самого Савиано после выхода в свет романа "Гоморра" возникли проблемы с мафией. Теперь он постоянно находится под охраной.