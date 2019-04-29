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Сколько стоила победа дочери Алсу в шоу "Голос"

16:24
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Микелла Абрамова набрала более 145 тысяч голосов

Победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в песенном конкурсе "Голос" стоила поклонникам 6,87 миллиона рублей.  

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За девочку отдали свои голоса 109,02 тысячи человек через sms и 36,42 тысячи - через телефонные звонки. Как пишет "Московский комсомолец", стоимость одного сообщения - 50 рублей, а звонка – 38,94 рубля.

В прошедшую пятницу на Первом канале прошел финальный выпуск шестого сезона проекта "Голос.Дети". В него вышли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу получила 56,5% голосов зрителей. Тем не менее, результаты вызвали шквал возмущения участвовавших в голосовании телезрителей.

После этого Первый канал сообщил о намерении вновь проверить результаты финала конкурса. В пресс-службе отметили, что "во время финала шестого сезона проекта "Голос. Дети" оператором голосования были отмечены некоторые аномальности".

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