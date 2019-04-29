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В Сеть слили видео четвертой серии "Игры престолов"

16:21
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Мать драконов пригрозила уничтожить Серсею Ланнистер

В интернете опубликовали 40-секундный тизер четвертой серии финального сезона культового сериала "Игра престолов".  

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29 апреля на YouTube опубликовали анонс четвертой серии "Игры престолов", в которой персонажи готовятся к последней битве за Железный трон. "Сейчас мы выиграем последнюю войну", - говорит Дейенерис. Мать драконов пригрозила уничтожить Серсею Ланнистер, которая коварным образом избежала сражения с белыми ходоками.  

Новый эпизод сериала покажут 5 мая. Серия будет длится 78 минут. 

Между тем многие фанаты "Игры престолов", посмотревшие третью серию, не могут прийти в себя после самой неожиданной смерти в сериале. Некоторые зрители признаются, что после такого сюжетного поворота им уже неважно, кто займет Железный трон. Кто-то из поклонников саги пошутил, что он назовет своего ребенка именем персонажа, совершившего самое непредсказуемое убийство за все восемь сезонов "Игры престолов". 

Ранее сообщалось, что у Короля Ночи, по мнению российских букмекеров, есть больше шансов занять Железный трон, чем у Дейенерис. 

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