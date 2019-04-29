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Как правильно замариновать мясо для шашлыка

16:40
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Секретами поделилась главный диетолог Москвы

Россиянам перед длительными выходными рассказали, как правильно замариновать мясо для шашлыка. В первую очередь, стоит отказаться от майонеза, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Диетолог рассказала о смертельной опасности подгоревшего шашлыка
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Правильный маринад для шашлыка содержит лимонную кислоту. От майонеза стоит отказаться, указала она. Секрет также в том, чтобы выбрать хорошее мясо: оно должно быть свежим и нежирным.

Главный диетолог Москвы также посоветовала запивать шашлык водой, а не сладкими напитками. "Шашлыки - прекрасный источник белка. Но избыток может негативно сказаться на организме. Поэтому не стоит допускать переедания", - добавила врач (цитата по РИА Новости).

Ранее диетолог рассказала о смертельной опасности подгоревшего шашлыка. Россиянам посоветовали срезать обугленные кусочки ножом.

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