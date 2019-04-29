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Напугавшего норвежцев кита заподозрили в шпионаже в пользу России

16:55
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

На голове белухи нашли крепление для камеры GoPro

Норвежские военные предположили, что российские специалисты тренировали белуху, которую на прошлой неделе обнаружили с креплением для камеры на голове у северного побережья Норвегии. 

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По мнению военно-морских экспертов, белуху тренировали для использования в качестве сил специального назначения. Рыбаки, которые поймали кита с креплением для камеры GoPro, рассказали, что млекопитающее их совсем не испугалось. Это свидетельствует о том, что оно привыкло к общению с людьми. 

Примечательно, что на ремне крепления было написано Equipment St.Petersburg ("Оборудование Санкт-Петербурга").

Представитель Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова сказал "Интерфаксу", что российские военные действительно тренируют белух. При этом у него нет информации о том, что китов используют для разведки. 

Заместителя руководителя программы "Белуха - белый кит" Дмитрий Глазов, в свою очередь, предположил, что кит, встревоживший норвежцев, мог просто уплыть из своего места обитания. 

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