Столичный Росреестр и "Мои документы" проводят совместную акцию ко Дню Победы

Она продлится с 6 по 15 мая

Управление Росреестра по Москве и центры госуслуг в Москве "Мои документы" проведут совместную акцию, приуроченную к празднованию 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

В случае обращения инвалидов и участников ВОВ, ветеранов боевых действий, блокадников, в том числе представителей на основании нотариально удостоверенной доверенности, действующих в их интересах, в МФЦ города Москвы сроки предоставления услуг Росреестра будут сокращены на два дня и составят:

– пять рабочих дней – по документам, принятым на государственный кадастровый учет;

– семь рабочих дней – по документам, принятым на государственную регистрацию прав;

– десять рабочих дней – по документам, принятым на проведение единой процедуры (государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав).

Как отмечается в сообщении, поступившем в ТВЦ.RU, акция продлится с 6 по 15 мая 2019 года.

"Управление и центры "Мои документы" на регулярной основе проводят подобные акции, приуроченные к государственным праздникам. С начала года две из них уже состоялись: 23 февраля и 8 марта. В этот период к нам поступило более двух тысяч пакетов документов", - отметил глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он выразил уверенность, что на майские праздники за оперативным оформлением документов обратятся тысячи москвичей. При этом повышенное внимание будет уделено ветеранам.