Кто приедет на День Победы в Россию из зарубежных лидеров

В 2018 году Москву посетили президент Сербии и премьер-министр Израиля

Кремль специально не рассылал приглашения зарубежным лидерам на 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва никого не ждет, пишет РИА Новости. Если кто-то решит приехать, то это будет его собственная инициатива, отметил спикер Кремля.

В прошлом году в Москву приехали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.