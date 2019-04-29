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Кто приедет на День Победы в Россию из зарубежных лидеров

17:11
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

В 2018 году Москву посетили президент Сербии и премьер-министр Израиля

Кремль специально не рассылал приглашения зарубежным лидерам на 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.
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По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва никого не ждет, пишет РИА Новости. Если кто-то решит приехать, то это будет его собственная инициатива, отметил спикер Кремля.

В прошлом году в Москву приехали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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