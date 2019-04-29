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Караулова решила завести YouTube-канал и творить добро

17:26
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Девушка хочет быть максимально открытой для людей

Бывшая студентка Варвара Караулова, которая недавно вышла из колонии в Вологде, намерена активно заниматься своими социальными сетями, а также помогать людям и животным. 

Караулова досрочно покинула колонию
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29 апреля девушка дала пресс-конференцию в пресс-центре МИР "Россия сегодня". Она заявила, что не планирует заниматься политикой. При этом она задумалась о том, чтобы завести Instagram-аккаунт и YouTube-канал. "Хочу быть максимально открытой для людей, хочу, чтобы люди видели, какая у меня жизнь, какая я", - заявила Караулова.  

Девушка собирается работать и учиться, но о конкретных планах она пока говорить не может, поскольку слишком мало времени провела на свободе. "Есть фонды, с которыми я хочу сотрудничать, помогать обществу, животным, людям", - заявила она. 

Караулова также сказала, что в колонии ее окружали в основном нормальные люди, которые хорошо к ней относились.  

"Я надеюсь, что спустя столько времени, столько лет, когда ситуация во многом, конечно, переменилась, уже нет таких желающих, которые хотели бы туда ехать. Я хочу верить, что моя история сыграла роль, стала показательной", - заявила она. 

Как сообщалось 27 апреля, Варвара Караулова покинула колонию, где отбывала 4,5 года за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", признанной экстремистской и запрещенной в России. Студентку освободили досрочно, так как суд решил, что она не представляет угрозы для общества. Напомним, Караулову задержали в 2015 году при попытке перебраться в Сирию через Турцию. Она направлялась к своему возлюбленному, который оказался вербовщиком террористов. 

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