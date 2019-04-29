"Не ваше дело!": Саакашвили озлобился после слов Путина о его гражданстве

Политик считает, что российский лидер ведет политику двойных стандартов

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Киев должен вернуть ему украинское гражданство.

Грузино-украинский политик вспомнил о том, как "притесняла" его Россия. Так, в 2014 году Путин потребовал от Петра Порошенко не приглашать Саакашвили на инаугурацию, а в 2017 году - выдворить его из страны. Годом ранее российский лидер предъявил те же указания властям Грузии, Турции, Армении и Азербайджана, уверен Саакашвили.

"Теперь это не ваше дело! Мы с украинцами разберемся сами", - написал экс-президент Грузии в своем Facebook.

Ранее Путин заявил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы вернуть гражданство Саакашвили, поскольку ему пришлось покинуть территорию страны "из-за страха преследований".

Саакашвили сбежал из Грузии в 2013 году, когда узнал, что против него возбуждено несколько уголовных дел. В 2015 году он получил должность губернатора Одесской области на Украине, но через полтора года был уволен за то, что испортил все показатели региона.

В 2017 году у Саакашвили отобрали украинское гражданство, поскольку выяснилось, что он предоставил неверные сведения, в частности, он умолчал о наличие судимости в Грузии. В 2018 году Киев выслал Саакашвили в Польшу, но затем бывший президент Грузии незаконно прорвался на Украину.