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Сколько ветеранов ВОВ проживает в России

17:38
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Глава Минтруда привел актуальные на 1 апреля 2019 года данные

В России живут 74 тысячи ветеранов-инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны. Ещё 1,2 миллиона человек - это ветераны ВОВ, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

Такие данные - по состоянию на 1 апреля 2019 года – привел в понедельник глава Минтруда России Максим Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

На встрече обсуждалось пенсионное обеспечение ветеранов, передает ТАСС. По данным Топилина, с учетом индексаций в 2019 году для ветеранов-инвалидов ВОВ оно составляет 43,5 тысячи рублей в месяц. Участники войны, не являющиеся инвалидами, получают 35,5 тысячи рублей, жители блокадного Ленинграда - 33,5 тысячи.

Ранее стало известно, что до 9 мая ветераны и участники войны получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Указ о выплатах подписал Владимир Путин.

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