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Проигравший Порошенко отчаянно защищает свои успехи

18:05
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Президент хочет верить, что проведенные во власти пять лет не прошли даром

Действующий лидер Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит украсть те достижения, которых страна добилась во время его президентства.

За пять лет Украина смогла показать, что она едина и способна на многое, пишет "Газета.Ru". "Мы вместе, бок о бок будем двигать Украину дальше в Европу. Ваше единство и является надежным залогом этом", - сообщил Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Шоумен Владимир Зеленский набрал в три раза больше голосов, чем действующий президент Петр Порошенко. После обработки 100% протоколов за первого проголосовали 73,22% избирателей, а за второго – 24,45%. Официальные итоги выборов президента будут объявлены 30 апреля.

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