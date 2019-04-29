Бросивший семью Аршавин загулял с двумя девушками (видео)

Посетителям кафе показалось, что спортсмен был пьян

Посетители петербургского кафе сообщили, что они видели экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина, который курил кальян в компании двух девушек.

Как пишет "СтарХит", на минувших выходных очевидцы заметили "пьяного Аршавина", который беседовал в кафе с двумя девушками, пританцовывал и курил кальян. Телохранители футболиста никого к нему не пускали.

В Сети опубликовали видео из кафе, однако из-за его плохого качества трудно понять, кто именно попал в кадр. Спутниц Аршавин не удалось распознать.

Отметим, что сейчас 37-летний спортсмен разводится со своей женой Алисой Казьминой, с которой они не прожили и двух лет. Женщина требует, чтобы до конца бракоразводного процесса он ежемесячно выплачивал ей и их маленькой дочери четыре миллиона рублей.