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Бросивший семью Аршавин загулял с двумя девушками (видео)

18:03
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Посетителям кафе показалось, что спортсмен был пьян

Посетители петербургского кафе сообщили, что они видели экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина, который курил кальян в компании двух девушек. 

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Как пишет "СтарХит", на минувших выходных очевидцы заметили "пьяного Аршавина", который беседовал в кафе с двумя девушками, пританцовывал и курил кальян. Телохранители футболиста никого к нему не пускали.   

В Сети опубликовали видео из кафе, однако из-за его плохого качества трудно понять, кто именно попал в кадр. Спутниц Аршавин не удалось распознать. 

Отметим, что сейчас 37-летний спортсмен разводится со своей женой Алисой Казьминой, с которой они не прожили и двух лет. Женщина требует, чтобы до конца бракоразводного процесса он ежемесячно выплачивал ей и их маленькой дочери четыре миллиона рублей. 

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