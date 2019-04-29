Тяжелобольная звезда сериала "Кармелита" не может дышать без маски

У 50-летней Ирины Сенотовой диагностировали цирроз печени

Актрисе Ирине Сенотовой, которую госпитализировали на прошлой неделе, стало хуже – медики диагностировали у нее цирроз печени. Женщина, как пишут СМИ, уже не может жить без кислородной маски.

50-летняя Сенотова обратилась к врачам 26 апреля. Звезда сериалов "Кармелита" и "Аннушка" пожаловалась на боль в животе. В частной клинике, по разным данным, у нее нашли двустороннюю пневмонию, почечную недостаточность и скопление жидкости в брюшной полости. Вскоре родственникам актрисы стало не хватать денег на лечение в клинике и ее перевели в государственную больницу.

"Сейчас Ирина постоянно в кислородной маске, врачи решают, что делать дальше. Круглые сутки рядом с актрисой - мать, поддерживает дочку и дает ей сил", - пишет Telegram-канал Mash.

Актриса впервые обратила внимание на признаки недомогания еще в начале апреля. Врачи предположили, что у Сенотовой желтуха. Женщину поместили в больницу и оказали помощь, после чего ей стало лучше. Однако уже через десять дней актрисе снова пришлось вызвать врачей из-за болей в животе.