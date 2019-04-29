В Подмосковье раскрыли ячейку ИГ

Силовики задержали семь человек

В Московской области задержали семь членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Мужчин поймали в результате совместной спецоперации СК, МВД, ФСБ и Росгвардии.

Как сообщается на сайте СК, задержанные вступили в преступный сговор в 2016 году и создали на территории России ячейку экстремистской группировки. Ее участники занимались агитацией, в том числе призывая на свою сторону сотрудников правоохранительных органов.

Суд пока не определился с мерой пресечения для задержанных. В настоящее время по уголовному делу проводятся обыски и другие неотложные следственные действия.

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