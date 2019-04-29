В Сеть слили фото с отдыха Зеленского в Турции

Будущий президент три дня отдыхал на юго-западе Турции
В интернете появились фотографии с отдыха будущего президента Украины Владимира Зеленского.
Снимки опубликовало турецкое издание Anadolu. На кадрах можно заметить, что Зеленский подъехал на трансфере к отелю в сопровождении охранников.
[In photos] Ukraine's Newly Elected President Volodymyr Zelensky in Turkey's Bodrum https://t.co/wzuz3c0ldd pic.twitter.com/4l2YBK2vFb— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 29 апреля 2019 г.
Зеленский улетел в Турцию в минувшую пятницу. Он вывез свою 15-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла в Бодрум на ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95".
Будущий президент отдыхал в пятизвездочном отеле и вернулся на Украину 29 апреля регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.