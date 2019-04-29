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В Сеть слили фото с отдыха Зеленского в Турции

18:52
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Будущий президент три дня отдыхал на юго-западе Турции

В интернете появились фотографии с отдыха будущего президента Украины Владимира Зеленского. 

Снимки опубликовало турецкое издание Anadolu. На кадрах можно заметить, что Зеленский подъехал на трансфере к отелю в сопровождении охранников.

Зеленский улетел в Турцию в минувшую пятницу. Он вывез свою 15-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла в Бодрум на ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95".

Будущий президент отдыхал в пятизвездочном отеле и вернулся на Украину 29 апреля регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

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