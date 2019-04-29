Найдено уязвимое место в голосовании шоу "Голос"

Пока Первый канал разбирается в произошедшем, свое мнение высказал хореограф проекта

Подсчет голосов в шоу "Голос", которые были отправлены с помощью SMS, вызвал несколько вопросов у работников проекта.

В день голосования произошла странная вещь, рассказал "Московскому комсомольцу" хореограф шоу Вартан Манучарян. Голосование за участников должно было начаться после отмашки ведущего Дмитрия Нагиева, однако знакомый Манучаряна отправил SMS до начала кульминационного события и его голос был засчитан.

"Может, знакомые семьи Алсу знали, что можно голосовать целый день? Значит, у них было время отправить такое огромное количество SMS. А мы, как дураки, стояли и ждали эфира", - задался вопросом хореограф.

Финал шоу "Голос.Дети" состоялся 26 апреля. Победительницей стала десятилетняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, она получила 56,5% голосов телезрителей. Оператор голосования выявил "некоторые аномальности". Первый канал начал проверку, она займет порядка месяца.