Порошенко оставит россиян без "святого гражданства Украины"

Уходящий президент назвал украинский паспорт "высокой честью"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле конкретных решений по выдаче российских паспортов всем гражданам Украины пока не принималось. "Вопрос в целом есть на повестке дня, о нем думают", - добавил Песков. Что же касается жителей Донбасса, то реализацией президентского указа уже занимаются соответствующие подразделения МВД России и другие профильные ведомства. В Киеве реагируют нервно. Пётр Порошенко заявил, что "каждый россиянин был бы рад гражданству Украины", которое, по его утверждению, является "святым" и "высокой честью". При этом он отметил, что не поддерживает предоставление россиянам украинского гражданства. Уходящая киевская власть огрызается от бессилия и уже не прячет лица за масками.

Оказавшись в центре скандала из-за своих же слов, украинский министр социальной политики Андрей Рева и не подумал извиняться. Напротив - опубликовал длинный пост в Facebook, где объяснил, почему Киев не должен платить пенсии старикам Донбасса. Тем, кто живет в ДНР и ЛНР.

"Я считаю, что тем гражданам Украины, кто с оружием в руках воюет против собственной страны, убивает наших солдат и офицеров, платить пенсии недопустимо. Именно эту категорию украинских граждан я считал, считаю и буду считать негодяями, которые сами себя поставили за пределы правового поля", - написал он.

Накануне в эфире "Би-би-си" Андрей Рева менее тщательно выбирал слова. Телеканал показал репортаж с линии разграничения на юго-востоке. Люди вынуждены выезжать на украинскую территорию, чтобы получить социальные выплаты. Ни одного пенсионера с автоматом показано не было, но министр поддержал бойкот собственных граждан.

"Все, кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там", - сказал Рева.

Журналистка тут же заметила, что подобным образом не стоит говорить представителю страны, которая собирается вступить в Евросоюз. В самой Украине на министра социальной политики обрушилась волна критики:

- Как вам не стыдно?! Это вы мразь, а не те люди, которых вы кинули.

- А разве задача минсоца разбираться в том, кто преступник, а кто нет? Вы своё мнение, пан Рева, оставьте себе.

- Я, как юрист, думаю, что в высказываниях Ревы есть признаки преступления по ч. 2 ст. 161 УК Украины! А именно: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии.

Правда, всё это комментарии обычных людей. Политические лидеры Украины - и старые, и новые - высказывания министра проигнорировали. Единственное, что было воспринято с критикой - гуманитарный шаг России, решение упростить процедуру выдачи российского гражданства жителям Донбасса.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Петра Вершинина.