Как регионы создают научно-образовательные центры

Университеты, научные организации и предприятия прорабатывают возможные схемы интеграции

В регионах активно готовятся к началу работы научно-образовательных центров. До 2024 года в стране должна появиться сеть, связующая не менее 15 подобных коопераций. Такую задачу поставил Владимир Путин в майском указе.

На экранах - компьютерная модель. Здесь, по легенде, производят добычу природных ископаемых. Визуализация передает все нюансы работы геологов. Вот так студент, надев 3D очки, прямо в стенах вуза получает не только теоретические знания, но и практические. Они пригодятся ему в реальной жизни.

"Мы стремимся к тому, чтобы наши студенты не просто приходили с чистого листа на предприятие. А чтобы они уже, обучаясь у нас, участвовали в тех проектах, которые сами предприятия у нас заказывают. И в будущем они будут развивать эти знания и компетенции уже на производственных предприятиях", - сказал ректор Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолий Ташкинов.

В свою очередь, предприятия уже готовят рабочие места под будущих сотрудников, которые пока только учатся. А те знают, здесь их ждут.

"Мы ожидаем, что у нас появится молодых ученых еще больше. Мы сможем их готовить под наши задачи, то есть они будут проходить у нас практику и достаточно быстро набирать квалификацию", - сообщил заведующий лабораторией физической гидродинамики Илья Колесниченко.

Такой подход к образованию – один из критериев будущих научных центров, которых по инициативе президента до 2022 года в стране будет создано полтора десятка. В каждый войдут вузы, академии и различные предприятия. Сейчас задача у регионов - не распыляться на все, а выбрать основные направления. Проще говоря, сконцентрировать в одном месте разработки, которые смогут раскрыть потенциал каждой территории.

Белгород делает ставку на ресурсы и выбирает агропромышленную сферу. В лабораторных колбах - абсолютно здоровые растения (см. видео). Причем размножаться они могут круглый год – вне зависимости от сезона. Скоро ученые их укоренят и рассадят уже в открытые сосуды. Уникальные разработки генетиков – показатель того, что их проекты нужны стране и, прежде всего, их региону. Белгород стал одним из первых, кто свою заявку на создание НОЦ уже подал.

"Таким образом, будет сформирована совершенно новая для России модель. Такая триада: бизнес, наука-образование и власть", - заявил ректор НИУ "БелГУ" Олег Полухин.

А здесь пошли путем слияния знаний. "Тюменская матрешка" - в единый НОЦ собираются войти сразу тремя регионами. Тюменская область, Ямал и Югра уже подписали соглашение о сотрудничестве и готовы поддерживать друг друга в любых начинаниях. А именно по направлениям медицины и исследованию Арктики, в сельском хозяйстве и в нефтегазовой сфере. Тем более, что разработки в этих направлениях интересны и востребованы не только у нас, но и за границей.

"Главная задача НОЦ - создать такую кооперацию, в результате которой получились бы продукты, за которые заплатили индустриальные заказчики. Это главная цель. Получить не исключительно научные разработки, а практически те, которые будут построены на рынке", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Это значит, что совсем скоро на рынке мы сможем представить большое количество ноу-хау, прорывных технологий и, конечно, высококлассных специалистов. Впрочем, важно, чтобы они хотели разрабатывать все это именно в своей стране. Решения по уже подданным заявкам на создание НОЦ должны быть приняты до начала лета.

Елена Макарова. "ТВ Центр".