Путин перешел на украинский

Глава государства отметил, что у русских и украинцев много общего

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами перешел на украинский язык.

Глава государства говорил о перспективах общего гражданства с Украиной. "Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно придем к ожидаемому результату <... > До побачення", - заявил российский лидер.

Ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выдавать украинские паспорта всем россиянам, кто готов сражаться "за нашу и вашу свободу". Эту инициативу поддержал Путин, отметив, что украинцы и русские – братские народы и только выиграют от общего гражданства.