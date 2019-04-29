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Путин перешел на украинский

19:59
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Глава государства отметил, что у русских и украинцев много общего

Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами перешел на украинский язык.
Путин призвал Зеленского вернуть украинский паспорт Саакашвили

Глава государства говорил о перспективах общего гражданства с Украиной. "Если мы в России будем выдавать паспорта украинцам, мы неизбежно придем к ожидаемому результату <... > До побачення", - заявил российский лидер.

Ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выдавать украинские паспорта всем россиянам, кто готов сражаться "за нашу и вашу свободу". Эту инициативу поддержал Путин, отметив, что украинцы и русские – братские народы и только выиграют от общего гражданства.

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