Марьянов перед смертью хотел уйти от жены

Актер умер 1,5 года назад, но страсти вокруг его личной жизни не утихают

В СМИ появились новые подробности личной жизни покойного актера Дмитрий Марьянова.

Любовница и фигуристка Ирина Лобачева рассказала в эфире "Пусть говорят", что Марьянов собирался уйти от своей жены Ксении Бик, но не успел оформить документы. Отношения супругов сошли на нет, и актер неоднократно намекал на развод, пишет "Московский комсомолец".

Тем не менее, законная супруга покойного отказывается в это верить. "У нас были очень теплые отношения", - заявила Бик.

Марьянов, известный по ролям в фильмах "Какая чудная игра", "День радио" и "Дорогая Елена Сергеевна", умер 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Ему стало плохо в автомобиле, в котором он ехал с друзьями. Они вызвали скорую помощь, однако затем отменили вызов и решили везти актера в больницу самостоятельно. Медикам спасти актера не удалось. Предварительной причиной его смерти называли оторвавшийся тромб.