Обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной продлили срок ареста

Также срок содержания под стражей продлили его 17-летнему сообщнику

Обвиняемому в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной Абдулазизу Абдулазизову продлили срок ареста. Он будет содержаться под стражей до 7 августа.

Его обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия, пишет РИА Новости. Также продлили срок ареста его сообщнику - 17-летнему Кириллу Грунскому.

Тело Шишкиной обнаружили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района. Женщина занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Она не дожила до начала процесса 19 дней.

Подозреваемых в убийстве задержали в начале марта текущего года. Свою вину Абдулазизов и Грунский признали. Следователи считают, что убийство совершено по заказу из корыстных мотивов.