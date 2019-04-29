ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Обвиняемому в убийстве следователя Шишкиной продлили срок ареста

20:57
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Также срок содержания под стражей продлили его 17-летнему сообщнику

Обвиняемому в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной Абдулазизу Абдулазизову продлили срок ареста. Он будет содержаться под стражей до 7 августа.
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве следователя Шишкиной

Его обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия, пишет РИА Новости. Также продлили срок ареста его сообщнику - 17-летнему Кириллу Грунскому.

Тело Шишкиной обнаружили 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района. Женщина занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Она не дожила до начала процесса 19 дней.

Подозреваемых в убийстве задержали в начале марта текущего года. Свою вину Абдулазизов и Грунский признали. Следователи считают, что убийство совершено по заказу из корыстных мотивов. 

Читайте также:
Новости по теме
Подозреваемый в убийстве следователя Евгении Шишкиной
Подозреваемый в убийстве следователя Евгении Шишкиной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.