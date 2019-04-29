Видео первой репетиции Парада Победы на Красной площади

Авиация в этой тренировке участия не принимает

В центре Москвы проходит репетиция Парада Победы. Это первая вечерняя тренировка военных на Красной площади. В ней принимают участие колонны военной техники и пешие расчеты. Задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения.

На Красной площади все так, как будет 9 мая. Вдоль парадных расчетов проехали кабриолеты первого премиального российского бренда "Аурус". Они станут преемниками собранных в 2009 году кабриолетов ЗИЛ. Автоматическая складная крыша. Три места. Блок для микрофонов, радиостанция. На задних крыльях - антенны. 9 мая на новых кабриолетах проедут министр обороны Сергей Шойгу и главком сухопутных войск Олег Салюков.

На Красной площади десять тысяч военнослужащих. Шаг чеканят солдаты и офицеры частей и соединений сухопутных войск. Росгвардия, десантники, ракетные войска. Впервые в параде Победы примет участие подразделение женщин военнослужащих Военной академии Воздушно-космической обороны.

Военная техника базируется в Нижних Мнёвниках. Для прохождения механизированной колонны перекрыли несколько улиц. Строй возглавляет легендарный Т-34. За ним ещё одна новинка: маленький вездеход "Чаборз" - в переводе с чеченского языка "ча" – медведь, "борз" - волк. Разработан для бойцов Росгвардии. Всего в параде задействовано более 100 единиц современного вооружения и техники. "Тигры", бронетранспортёры, зенитки, "Искандеры", "Ярсы". Следом танк "Армата" с необитаемой крышей. В строй встали "Терминаторы" – эти боевые машины прикроют и на земле, и в небе. Авиация в этой репетиции участия не принимает. Пилоты оттачивают навыки в Подмосковье.

Ещё одна ночная репетиция Парада Победы состоится 4 мая. Генеральная репетиция намечена на 10 утра 7 мая.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".