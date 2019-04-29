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Видео первой репетиции Парада Победы на Красной площади

22:46
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Авиация в этой тренировке участия не принимает

В центре Москвы проходит репетиция Парада Победы. Это первая вечерняя тренировка военных на Красной площади. В ней принимают участие колонны военной техники и пешие расчеты. Задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения.
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На Красной площади все так, как будет 9 мая. Вдоль парадных расчетов проехали кабриолеты первого премиального российского бренда "Аурус". Они станут преемниками собранных в 2009 году кабриолетов ЗИЛ. Автоматическая складная крыша. Три места. Блок для микрофонов, радиостанция. На задних крыльях - антенны. 9 мая на новых кабриолетах проедут министр обороны Сергей Шойгу и главком сухопутных войск Олег Салюков.

На Красной площади десять тысяч военнослужащих. Шаг чеканят солдаты и офицеры частей и соединений сухопутных войск. Росгвардия, десантники, ракетные войска. Впервые в параде Победы примет участие подразделение женщин военнослужащих Военной академии Воздушно-космической обороны.

Военная техника базируется в Нижних Мнёвниках. Для прохождения механизированной колонны перекрыли несколько улиц. Строй возглавляет легендарный Т-34. За ним ещё одна новинка: маленький вездеход "Чаборз" - в переводе с чеченского языка "ча" – медведь, "борз" - волк. Разработан для бойцов Росгвардии. Всего в параде задействовано более 100 единиц современного вооружения и техники. "Тигры", бронетранспортёры, зенитки, "Искандеры", "Ярсы". Следом танк "Армата" с необитаемой крышей. В строй встали "Терминаторы" – эти боевые машины прикроют и на земле, и в небе. Авиация в этой репетиции участия не принимает. Пилоты оттачивают навыки в Подмосковье.

Ещё одна ночная репетиция Парада Победы состоится 4 мая. Генеральная репетиция намечена на 10 утра 7 мая.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Ночная репетиция Парада Победы на Красной площади
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
Колонна военной техники, следующая на репетицию Парада Победы
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