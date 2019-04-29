Владимир Путин поднял бокал за Героев Труда

Президент России в понедельник вручил в Кремле медали "Герой Труда"

В Кремле прошла церемония вручения золотых медалей "Герой Труда России" выдающимся гражданам страны за особые заслуги перед государством и народом. Почетные награды из рук президента страны получили пять человек. Владимир Путин отметил личные достоинства и заслуги каждого из них, подчеркнув, что все они преданно служат России и тому делу, которое стало смыслом всей их жизни.

Церемонию чествования Героев Труда проводят ежегодно в Екатерининском зале Кремля. Приурочена она, конечно, к 1 мая. В списке награжденных - настоящие профессионалы своего дела.

Специалисты в самых разных сферах деятельности. Объединяет их, безусловно, одно - любовь к своему делу. Преданность своему ремеслу они пронесли через многие годы. Золотые звезды "Героев Труда" получают из рук президента.

"Ответственные, достойные граждане своей страны. Все вы обладаете этими замечательными качествами. Преданно служите России, тому делу, которое стало смыслом всей вашей жизни. Вся великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники - вот такие люди, как вы. И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений", - сказал Путин.

Президент подчеркивает: в зале присутствуют выдающиеся личности и настоящие труженики. Благодаря Сергею Антонову на Дальнем Востоке возродилась ловля сардины. Технология рыбного промысла сложная. Таких специалистов в отрасли остались единицы. И, несмотря на солидный возраст, Сергей Антонов каждый год продолжает уходить за тысячи миль в море и на протяжении трех месяцев обучает команды кошельковому промыслу.

"Я очень рад, что оценили мой вклад в рыбный промысел. Сказать, что я чувствую, что я герой - я не могу сказать. Просто я выполнил свой долг", - заявил Герой Труда России, руководитель направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергей Антонов.

О том, как важно выполнять свой долг, говорит и Николай Жарков. Прошел весь карьерный путь от простого рабочего до генерального директора завода. Под его руководством реализованы проекты по укреплению боевой мощи страны, в том числе по созданию атомного флота России. Завод и сегодня не стоит на месте и успешно развивается. Любимой работе Николай Жарков посвятил почти 60 лет.

"Я и сам не думал, что можно столько лет ходить на работу - не только работать! Мы конкурентоспособные. Мы готовы выигрывать тендеры. В России должен быть флот, и мы должны все этому служить!" – уверен Герой Труда России, советник генерального директора публичного акционерного общества "Завод "Красное Сормово" Николай Жарков.

Десятки ролей в любимых многими поколениями фильмах. Верность и преданность одному театру - имени Вахтангова. Василий Лановой среди присутствующих - точно самый узнаваемый. Признается, что получать медаль "Героя Труда" народному артисту все же немного волнительно. Бесценен его вклад и в защиту истории.

"Театр Вахтангова - 63 года. Кинематограф - 66 лет. 80 фильмов с разными ролями. И главное - самое главное - это все-таки то, что Родина всегда была главным! Вот для меня военная память осталась на всю жизнь!" – сказал Герой Труда России, народный артист СССР Василий Лановой.

Военная память отражена и в творчестве писателя Исхака Машбашева. Труд литератора масштабен - более 60 книг. Единственная женщина в списке награжденных - Ольга Бочкарева - настоящий лидер. На хрупких женских плечах - сложная и скрупулёзная организация железнодорожных перевозок. Работа требует своих тонкостей. За 35 лет на службе Ольга стала профессионалом своего дела, которого, кажется, не пугают никакие сложности. Но даже спустя столько лет о работе говорит с трепетом.

"Я очень счастлива, что родилась в великой России. И что судьба меня связала с железной дорогой. Для меня огромная честь получить такую высокую награду!" – заявила Герой Труда России, дежурная по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движения - филиала ОАО "РЖД" Ольга Бочкарева.

В завершении церемонии - традиционный бокал шампанского и неформальная беседа с президентом. Путин сам подходит к Героям Труда, чтобы еще раз поблагодарить.

"Вам спасибо за все, что вы сделали. За лодки, за фильмы, за литературу! Спасибо вам за движение поездов устойчивое. У нас компания развивается. Надеюсь, что и рыбная отрасль не подведет, будет развиваться дальше", - сказал президент.

Все награжденные уже хотят скорее вернуться к любимой работе. Новое звание накладывает отпечаток большой ответственности.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Алексей Зотов, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".