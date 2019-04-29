В России открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

Он заработал в тестовом режиме в Ростовской области

В Новошахтинске Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Пока работа паспортного центра осуществляется в тестовом режиме, передает "ТВ Центр".

Идет апробация технологии, и уже принимаются первые документы от представителей республики. Получить паспорт гражданина России жители ЛНР смогут в упрощенном порядке, минуя стадии получения разрешения на временное проживание и получения вида на жительство. При этом чтобы подать документы, жителю республики не обязательно приезжать в Россию. Процедура проводится на территории ЛНР, после чего бумаги доставят в Новошахтинск. И уже затем заявитель лично явится за паспортом после того, как в отношении его заявки будет принято положительное решение.

На вторник запланировано открытие второго паспортного центра - для жителей самопровозглашенной Донецкой Республики.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР, ДНР. Граждане самопровозглашенных республик говорят, что давно ждали этого события.

"Оно очень знаковое для нас. И люди с огромной надеждой будут идти и получать документы. Потому что чувствовать себя гражданином Российской Федерации - это сильно. Понимаете, потому что Россия это огромная страна, страна с огромной историей. И быть жителем этой страны, гражданином этой страны очень почетно", - сказала жительница ЛНР Инна Луговская.