ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России открылся первый центр выдачи паспортов жителям ЛНР

22:22
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Он заработал в тестовом режиме в Ростовской области

В Новошахтинске Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной ЛНР. Пока работа паспортного центра осуществляется в тестовом режиме, передает "ТВ Центр".

Очень хорошо: Путин оценил желание Зеленского выдавать россиянам паспорта Украины
Путин рассказал о "страшилках" вокруг выдачи паспортов России украинцам

Идет апробация технологии, и уже принимаются первые документы от представителей республики. Получить паспорт гражданина России жители ЛНР смогут в упрощенном порядке, минуя стадии получения разрешения на временное проживание и получения вида на жительство. При этом чтобы подать документы, жителю республики не обязательно приезжать в Россию. Процедура проводится на территории ЛНР, после чего бумаги доставят в Новошахтинск. И уже затем заявитель лично явится за паспортом после того, как в отношении его заявки будет принято положительное решение.

На вторник запланировано открытие второго паспортного центра - для жителей самопровозглашенной Донецкой  Республики.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР, ДНР. Граждане самопровозглашенных республик говорят, что давно ждали этого события.

"Оно очень знаковое для нас. И люди с огромной надеждой будут идти и получать документы. Потому что чувствовать себя гражданином Российской Федерации - это сильно. Понимаете, потому что Россия это огромная страна, страна с огромной историей. И быть жителем этой страны, гражданином  этой страны очень почетно", - сказала жительница ЛНР Инна Луговская.

Читайте также:
Новости по теме
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
Центр выдачи паспортов жителям ЛНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.