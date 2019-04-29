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Москва и Ереван выведут отношения на новый уровень

22:29
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

Это произойдет вопреки настроениям пессимистов, уверен Никол Пашинян

Дмитрий Медведев прибыл в Армению. Завтра он примет участие в заседании межправительственного совета стран-членов ЕАЭС. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В понедельник глава российского правительства провёл двухсторонние переговоры со своим коллегой Николом Пашиняном. В неформальной обстановке премьеры обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества. Пашинян заявил, что хочет поднять отношения с Россией на новый уровень и выступает за большую эффективность ЕАЭС. В свою очередь, Дмитрий Медведев выразил надежду, что председательство Армении  в ЕАЭС будет успешным, а переговоры принесут пользу развитию двустороннего сотрудничества.

"Есть действительно хороший повод, чтобы встретиться - это заседание межглавправительств Евразийского союза. Мы регулярно проводим эти мероприятия, на них обсуждаются самые важные вопросы, в том числе весьма сложные. Сейчас Армения является председательствующей стороной в Евразийском союзе, и, конечно, для нас очень важно, чтобы мы продвинулись вперед в решении целого ряда вопросов евразийской повестки, но, с другой стороны, это и хорошая возможность обсудить наши двусторонние отношения", - сказал Дмитрий Медведев.

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