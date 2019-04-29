ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии

22:33
  • понедельник
  • 29 апреля 2019

"Балканский форум" проходит в Берлине на фоне обострения конфликта между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за свою страну на "Балканском форуме" в Германии. Об этом он заявил, прибыв Берлин, где вечером открылся саммит по Западным Балканам.

Вучич отметил, что выбор стран-участниц сделан таким образом, чтобы позиция Белграда оказалась без поддержки соседей. Но это не помешает сербским властям настаивать на соблюдении интересов своей страны. Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр". Из стран, представленных на берлинской конференции, Сербия оказывается единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.

Хозяйка саммита - Ангела Меркель - заявила, что сегодняшние переговоры "имеют целью широкий диалог, но не ориентированы на принятие конкретных решений". Речь о приёме в Евросоюз новых балканских стран также пока не идёт.

Новости по теме
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Сммит ЕС
Сммит ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.