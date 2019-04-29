Президента Сербии оставили без союзников на саммите в Германии

"Балканский форум" проходит в Берлине на фоне обострения конфликта между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за свою страну на "Балканском форуме" в Германии. Об этом он заявил, прибыв Берлин, где вечером открылся саммит по Западным Балканам.

Вучич отметил, что выбор стран-участниц сделан таким образом, чтобы позиция Белграда оказалась без поддержки соседей. Но это не помешает сербским властям настаивать на соблюдении интересов своей страны. Отношения между Сербией и краем Косово опять обострились после того, как лидер косоваров Хашим Тачи заявил, что на саммите в Берлине поднимет вопрос присоединения к Косову южных регионов Центральной Сербии, населенных албанцами, сообщает "ТВ Центр". Из стран, представленных на берлинской конференции, Сербия оказывается единственным государством, выступающим против независимости Косова и Метохии.

Хозяйка саммита - Ангела Меркель - заявила, что сегодняшние переговоры "имеют целью широкий диалог, но не ориентированы на принятие конкретных решений". Речь о приёме в Евросоюз новых балканских стран также пока не идёт.