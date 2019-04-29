В центре Парижа загорелся отель

Есть пострадавшие

В центре Парижа загорелся четырехзвездочный отель Pullman. Из здания эвакуированы все постояльцы и персонал. По предварительным данным, пострадали два человека.

На месте инцидента работают 60 пожарных и 15 единиц техники. О причинах возгорания пока неизвестно, пишет РИА Новости.

Это уже не первый пожар в общественных местах французской столицы. Неделю назад горел автомобильный гараж возле знаменитого дворцово-паркового комплекса в городе Версаль. А Двумя неделями ранее – Собор Парижской Богоматери. Здание лишилось шпиля, крыши и внутреннего убранства. В результате ЧП пострадали три человека. Власти Франции пообещали восстановить памятник архитектуры за пять лет.