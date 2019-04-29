"Голос" без лица: Нагиев поставил ультиматум Эрнсту

Ведущий опасается за свою репутацию

Ведущий шоу "Голос.Дети" Дмитрий Нагиев сообщил, что может покинуть проект после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой, так как беспокоится по поводу своей репутации.

Он признался, что находится в недоумении от сложившейся ситуации. "Я не третейский судья, не берусь сказать, что это нарушение правил голосования", - подчеркнул он. Нагиев согласился с гендиректором "Первого канала" Константином Эрнстом, который ранее предложил изменить способ подсчета голосов на проекте.

Нагиев - лицо шоу "Голос. Дети" - допустил свой уход из шоу. "Если репутация канала или моя репутация будут ставиться на карту, то у меня будут сильные сомнения по поводу своего присутствия в таких проектах", - сказал он телеканалу 360.

Финал шоу "Голос.Дети" состоялся 26 апреля. Победу одержала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. В итоговом голосовании она набрала 56,5% голосов телезрителей. В соцсетях поднялась волна недовольства итогами голосования, которые пользователи сочли накрученными. "Первый канал" заявил, что проверит результаты голосования, так как были обнаружены "признаки аномального голосования". Ранее продюсер певицы Лободы заявила, что "для нас история "Голоса" окончена".

Ранее эксперт рассказал, как могли организовать накрутку голосов в шоу "Голос.Дети".