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Редкие снимки Жукова и Василевского появились в Сети

08:31
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Ко Дню Победы на сайте Минобороны представили редкие снимки

Министерство обороны России опубликовало эксклюзивные фотографии полководцев Победы с военных парадов. Новый раздел знакомит пользователей с ранее неизвестными снимками из семейных альбомов легендарных военачальников, сообщает "ТВ Центр".

Фото сделаны за несколько минут до начала парадов или на репетициях. Посетители раздела смогут увидеть маршала Георгия Жукова во время торжественного шествия на центральной площади Свердловска, а также маршалов Родиона Малиновского, Александра Василевского, Ивана Конева, Дмитрия Устинова и других.

Снимки сопровождаются биографическими фактами, воспоминаниями полководцев и выдержками из исторических исследований.

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