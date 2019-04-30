В Орловской области автобус с украинцами столкнулся с грузовиком

Причины ДТП выясняются

Серьезная авария произошла этой ночью в Орловской области. На 423 километре трассы "Крым" столкнулись рейсовый автобус и грузовик "КамАЗ", сообщает "ТВ Центр".

По последней информации, пострадал 21 человек. Многие из них получили порезы, когда автобус опрокинулся в кювет. 12 остаются в больнице, один из пассажиров - в тяжёлом состоянии.

На момент столкновения в салоне находились 54 человека. Все они граждане Украины, которые ехали из Киева в Москву. Как уточнили в региональном управлении МВД, транспортные средства двигались в попутном направлении.