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Итальянские реставраторы помогают восстанавливать Пальмиру

09:00
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Сейчас фрагмент потолка храма Баалы выставлен на всеобщее обозрение в Дамаске

В Арабской Республике идёт активная работа по сохранению и восстановлению культурного наследия. К сирийским и российским специалистам присоединились итальянские коллеги. За два года они воссоздали фрагмент потолка древнего храма Баала в Пальмире, который был практически полностью разрушен террористами. Сейчас экспонат передан в национальный музей Дамаска. А после полного восстановления храма займет свое историческое  место.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.

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