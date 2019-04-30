Итальянские реставраторы помогают восстанавливать Пальмиру

Сейчас фрагмент потолка храма Баалы выставлен на всеобщее обозрение в Дамаске

В Арабской Республике идёт активная работа по сохранению и восстановлению культурного наследия. К сирийским и российским специалистам присоединились итальянские коллеги. За два года они воссоздали фрагмент потолка древнего храма Баала в Пальмире, который был практически полностью разрушен террористами. Сейчас экспонат передан в национальный музей Дамаска. А после полного восстановления храма займет свое историческое место.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко.