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Зеленский прокутил за три дня в Турции 2 миллиона

08:33
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Стоимость президентской виллы могла составить 10 тысяч долларов в сутки

Сотрудник пятизвездочного отеля в районе турецкого Бодрума сообщил, что отдых в гостинице мог обойтись избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в 30 тысяч долларов. Политик приезжал перевести дух после выигранной битвы на выборах на три дня.

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Таким образом, с учетом перелета, полная стоимость отдыха Зеленского могла составить около 33 тысяч долларов (878 тысяч гривен, или более двух миллионов рублей).  

При этом сотрудник отеля подчеркнул, что стоимость президентской виллы в конце апреля, когда сезон еще не начался, уже составляет около 10 тысяч долларов в сутки. Летом же цена будет втрое выше, передает РИА Новости.

Говоря о расценках на другие апартаменты, собеседник агентства отметил, что обычные виллы на четырех человек стоят примерно 15 тысяч долларов на неделю. Цена стандартных номеров составляет 4,5 тысячи долларов.

Руководитель одного из туристических агентств отметил, что обычно в президентских виллах есть свои бассейны, особый обслуживающий персонал. Клиентов там индивидуально развлекают, а также могут предоставить им все, "что можно себе вообразить".

Ранее в интернете появились фотографии с отдыха будущего президента Украины. Их опубликовало турецкое издание Anadolu. На кадрах видно, как Зеленский подъехал на трансфере к отелю в сопровождении охранников.

В Турцию Зеленский улетел 26 апреля. На курорт он вывез всю свою семью, включая 15-летнюю дочь Александру и шестилетнего сына Кирилла. Они попали на ежегодный фестиваль "Весело", который организует студия "Квартал 95".

Политик вернулся на Украину 29 апреля регулярным рейсом авиакомпании Turkish Airlines.

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