Японский император отрекается от престола

Япония провожает Акихито

Император Японии Акихито покидает трон и передаёт его старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Закончилась более чем 30-летняя эпоха правления Хэйсэй.

Свой последний день перед отречением от престола 85-летний Акихито начал с религиозных и семейных ритуалов. Он символически доложил богам о своём уходе.

Официальная церемония пройдет в самом престижном зале императорского дворца в Токио во второй половине дня. Наследный принц Нарухито взойдёт на престол 1 мая, отмечает "Газета.Ru". Эра его правления получит название Рэйва, что в переводе с японского означает "Прекрасная гармония".

Акихито принял твёрдое решение оставить трон еще в 2016 году. На такой шаг он решился из-за преклонного возраста и ухудшения здоровья. Это первый случай отречения императора Страны Восходящего солнца более чем за 200 лет.