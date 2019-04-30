ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Японский император отрекается от престола

08:44
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Япония провожает Акихито

Император Японии Акихито покидает трон и передаёт его старшему сыну - наследному принцу Нарухито. Закончилась более чем 30-летняя эпоха правления Хэйсэй.

Свой последний день перед отречением от престола 85-летний Акихито начал с религиозных и семейных ритуалов. Он символически доложил богам о своём уходе.

Официальная церемония пройдет в самом престижном зале императорского дворца в Токио во второй половине дня. Наследный принц Нарухито взойдёт на престол 1 мая, отмечает "Газета.Ru". Эра его правления получит название Рэйва, что в переводе с японского означает "Прекрасная гармония".

Акихито принял твёрдое решение оставить трон еще в 2016 году. На такой шаг он решился из-за преклонного возраста и ухудшения здоровья. Это первый случай отречения императора Страны Восходящего солнца более чем за 200 лет.

Читайте также:
Главное сегодня
Император Японии Акихито
Император Японии Акихито
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.