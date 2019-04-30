Авиакомпания Utair объявила об угрозе прекращения работы

Проблема в убытках и долгах

В авиакомпании Utair сообщили, что компания может прекратить свою деятельность. Причина в долгах.

Как говорится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности авиаперевозчика, которые содержатся в аудиторском заключении Ernst and Young, в 2018 году Utair, а также ее дочерние предприятия понесли чистый убыток в размере 22 миллиардов рублей. Кроме того, на 31 декабря краткосрочные обязательства группы превысили оборотные активы почти на 75 миллиардов рублей. Чистые активы были в минусе на 30,6 миллиардов.

В итоге, чтобы обеспечить работу в зимний сезон, авиакомпания допустила просрочку выплат процентов по семилетним кредитам, сообщает РИА Новости. При этом кредиторы не передавали письма с отказами от права требовать досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных долгов.

На фоне сего происходящего в авиакомпании подчеркнули, что есть значительные сомнения в способности группы продолжать свою деятельность непрерывно. Задолженность по кредитам и займам в сумме 65,8 миллиарда рублей на конец прошлого года подлежит рефинансированию или реструктуризации. При этом убытки объясняют ростом цен на топливо, а также конкуренцией в доходных тарифах.