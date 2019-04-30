Записал с трудом: тяжелобольной Борис Моисеев выпустил новую песню

Трек можно будет услышать 1 мая

Борис Моисеев выпустил первую песню за несколько лет. Композиция записана совместно с популярным казахским певцом Алишером. Трек назвали "Роттердам".

Премьера состоится 1 мая. "Несмотря ни на что, Боря самоотверженно, как настоящий Большой артист с трудом, но дал нам возможность с записать его слова в песне", - сообщил на своей странице в Instagram Алишер (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

По словам певца, композиция удалась. "Мы счастливы что у нас получилось, в песне Боря звучит как всегда игриво, весело и по свойски", - рассказал казахский исполнитель.

Отметим, что Борис Моисеев несколько лет назад перенес инсульт, после чего перестал выступать. Певцу не удалось полностью восстановиться. Каждый его выход в свет широко освещается в СМИ.

Недавно Моисеев посетил юбилей своей подруги Аллы Пугачевой. На него сразу обратили внимание журналисты, отметившие, что артист выглядел неважно. Якобы музыканта вели под руку, а он сам даже не мог удержать букет цветов.