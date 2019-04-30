Названы сроки наступления глобальной катастрофы

Она произойдет из-за глобального потепления

Американские ученые, которые изучают повышение уровня мирового океана в ходе таяния ледников из-за глобального потепления, благодаря новейшим более точным вычислениям смогли установить, что в XXIII веке наступление морских вод вглубь материков замедлится.

В новой модели впервые учитывались такие процессы, как взаимодействие между динамикой вращения нашей планеты и перераспределением массы ледникового покрова. По данным исследователей, уровень Мирового океана будет почти на треть ниже, чем предполагают другие модели.

"Однако все эти показатели говорят лишь о временном замедлении приближения глобальной катастрофы", - пишут "Известия" со ссылкой на результаты исследования.

Ранее канадские ученые установили, что изменение климата в сторону потепления вызовет рост числа пищевых отравлений и заражений инфекциями.