Советник Зеленского пообещал врагам неожиданный удар

Украина может вложить больше денег в силы специальных операций

Киев готов вступить в НАТО и нанести удар по своим врагам там, где они его не ожидают. Об этом заявил Иван Апаршин - советник избранного президента Украины Владимира Зеленского

"Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями", - подчеркнул он. По его словам, он собирается вложить больше денег в силы специальных операций.

Апаршин добавил, что необходимо принять решение о коллективной безопасности. "Отпустите меня, я хочу в НАТО, потому что там демократия, потому что там свобода, потому что там коллективная защита, которую я не потяну сам", - сказал Апаршин изданию "Апостроф".

Ивана Апаршина называют вероятным кандидатом на пост министра обороны. Ранее он передал представителям СМИ документ о "военной доктрине". Согласно ему, противостоять врагу будет профессиональная и добровольная украинская армия. Она будет совместима с вооруженными силами стран-участниц НАТО.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали только 24,45% избирателей.