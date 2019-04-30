Сербия и Косово станут членами ЕС?

Берлинскую конференцию по Западным Балканам обсудили в программе "События. 25-й час"

Может ли Сербия и непризнанное Косово стать в будущем членами Евросоюза? Присоединится ли Белград к Североатлантическому альянсу? И какие перспективы у отношений Сербии с Россией?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв.

"Страны западной Европы уже окончательно перешли от философии распространения стабильности к философии защиты себя самих от тех угроз, которые могут принести страны периферии", - рассказал Бордачёв.

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