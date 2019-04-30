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Украине катастрофически не хватает денег на армию

10:22
  • вторник
  • 30 апреля 2019

За такую сумму невозможно купить даже одну батарею ЗРК Patriot

Положение дел с финансированием вооруженных сил Украины катастрофическое. Об этом рассказал Иван Апаршин - военный советник избранного украинского лидера Владимира Зеленского.

"500 миллионов долларов — это разве деньги? Одна батарея ЗРК Patriot — это миллиард долларов, а у нас 500 миллионов на всю армию", негодует Апаршин.

По его словам, сейчас 80% средств уходит на денежное обеспечение. При этом на развитие вооружения направляется самая малая часть.

На фоне всего этого приходится констатировать, что украинская армия не может обеспечить адекватную защиту из-за недостатка денег. При этом он подчеркнул, что Украина все еще имеет технологии, которые "для кого-то являются недостижимыми", сообщает издание "Апостроф".

Также Апаршин привел в пример прошлогоднюю помощь со стороны США. В 2018-м Вашингтон выделил Киеву такую же сумму на вооружение, как и сама Украина.

Также Апаршин отметил, что Украина может вложить больше денег в силы специальных операций. По его словам, Киев готов вступить в НАТО и нанести удар по своим врагам там, где они его не ожидают.

Апаршин является одним из кандидатов на пост министра обороны при Зеленском. Ранее он передал представителям СМИ документ о "военной доктрине", согласно которому, противостоять врагу будет профессиональная и добровольная украинская армия. Она будет совместима с вооруженными силами стран-участниц НАТО.

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