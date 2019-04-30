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Елизавета II нагрянула в гости к Меган Маркл с предродовой инспекцией

10:22
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Ее визит оказался приятным сюрпризом для герцога и герцогини Сасекских

30 апреля стало известно, что на днях королева Великобритании Елизавета II навестила принца Гарри и его жену Меган Маркл в их отреставрированном коттедже Фрогмор. В гости к супругам, ожидающим рождение первенца, пришли и другие члены августейшей семьи, но их имена не сообщаются. 

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Источники The Sun сообщили, что Ее Величество решило увидеть Меган Маркл перед родами и поздравить молодых с переездом в новый дом, который находится рядом с Виндзорским замком. "В конце концов, они практически перебрались на ее задний двор", - съязвил источник газеты. 

Во Фрогмор-коттедже 93-летняя Елизавета II пообщалось не только с внуком и его женой, но и с мамой Маркл - афроамериканкой Дорией Рэгланд, которая будет помогать дочери в первое время после рождения первенца. Как пишет таблоид, герцог и герцогиня Сасекские были счастливы показать гостям свой коттедж, на реставрацию которого потратили три миллиона фунтов из королевской казны. 

Ранее сообщалось, что врачи больницы Frimley Park уже готовы принять роды Меган Маркл. Это произойдет в самое ближайшее время. По словам медиков, герцогиня очень нервничает.  

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