Украинская Рада замерла в ожидании решения Зеленского

Парламент может быть распущен

На Украине во вторник ждут официального объявления итогов президентских выборов. В ожидании окончательных цифр некоторые члены команды Зеленского - уже успели ввязаться в скандал. А в экспертном сообществе тем временем спорят о намерениях избранного президента в отношении нынешнего состава Верховной Рады.

В полдень ЦИК Украины, наконец, должен объявить официальные итоги выборов президента. В ожидании этого события каждый из участников второго тура проводил время по-разному. Владимир Зеленский шикарно отдохнул в Турции. Вернулся накануне вечером и новых заявлений пока не делал. За него работают члены команды. Особую активность развил советник избранного президента по военным вопросам Иван Апаршин. На минувшей неделе обещал, что новые власти вскоре расскажут всю правду о начале войны в Донбассе. Теперь вдруг сам собрался воевать, правда, с кем - не уточнил:

"Если, не дай Бог, в вашей глупой голове созреет какой-то план, я найду возможность вам ответить, и я это сделаю нестандартными путями... Я вам нанесу удар там, где вы его не ожидаете. Лучше не трогайте меня сегодня, я уже решил, я буду вступать в НАТО".

Вызывает вопросы и стиль человека, которому прочат пост министра обороны. Напористый, от первого лица, словно он сам - главнокомандующий. Эксперты уже заметили: пока молчит избранный президент, его окружение делает заявления, нередко скандальные и кое-кого Зеленскому уже сейчас не мешало бы уволить.

"Есть у него советник там - Апаршин, который сказал опять: война до победного конца. Ребята, смотрите, вы сами выбираете свою судьбу. И Зеленский свою судьбу выбирает. Если он хочет принести мир стране, у него такая возможность сегодня есть. Для чего он сегодня, еще не войдя в должность, какие-то вещи делает для того, чтобы расшатать ситуацию, я не понимаю", - рассуждает народный депутат Украины Вадим Рабинович.

В растерянности пребывает в эти дни украинский парламент. По инерции еще принимает законы, вроде скандального "О языке", но больщинство депутатов, скорее всего, раздумывают: досидят в своих креслах до ноября или уже пора паковать вещи и искать запасные аэродромы.

Пока все склоняются к тому, что Зеленский пойдет на эту крайнюю меру (роспуск паралмента – прим. ред.). В противном случае, Рада будет вставлять ему палки в колеса. И даже инаугурацию депутаты назначат, например, на 28 мая, чтобы у нового президента не осталось времени на роспуск парламента.

"Чтобы у президента Зеленского не было возможности даже думать про роспуск Верховной рады. Хотя мне сдается, что это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия - 73 процента, имеет право думать об этом и имеет право это сделать. Система боится", - сказал Зеленский.

Возглавляющий пока систему Пётр Порошенко отправился во Львовскую область - единственный регион, где он выборы выиграл. Порошенко явно пытается себя утешить. Ведь даже не митинге во Львове уходящий президент услышал в свой адрес обидное - "Позор!"

Посетил Порошенко и львовское мемориальное кладбище. Но в преддверии Дня Победы цветы возложил не на могилы ветеранов - он почтил память участников так называемой АТО в Донбассе. Практически одновременно в соцсети появилась фотография, на которой также во Львове гости одной из свадеб одеты в форму солдат Вермахта. А сделан снимок на фоне памятника митрополиту Андрею Шептицкому, который в годы оккупации активно сотрудничал с нацистами. У большинства пользователей интернета фотография вызвала волну возмущения. А вот поступок президента вопросов, увы, не вызвал.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".