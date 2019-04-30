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В российских регионах бушуют лесные пожары (видео)

11:49
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Более 80% всех пожаров приходятся на Приамурье и Забайкалье

Площадь природных пожаров в российских регионах за сутки увеличилась почти в четыре раза. Огнём охвачено больше 28 тысяч гектаров земли. Самая сложная обстановка в Амурской области и в Забайкальской крае, где на всей территории введён режим чрезвычайной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

К ликвидации пожаров привлечены военные и авиация МЧС. Спасателям удалось отстоять от огня населённый пункт. Из-за сухой и ветреной погоды пламя быстро распространялось и могло перекинуться на жилые территории. Во вторник в регионе объявлено штормовое предупреждение. Местами порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей не разводить открытый огонь. Ущерб от природных пожаров в Забайкальском крае уже оценивается в миллиард рублей.

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