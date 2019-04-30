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Как нацпроекты улучшают демографию в России

12:21
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Средняя продолжительность жизни в стране неуклонно растет

В Краснодарском крае более чем на 30 миллиардов рублей увеличили объем финансирования национальных проектов. Эти деньги будут потрачены на строительство новых больниц и поликлиник, закупку лекарств и оборудования, а также на поддержку населения.

Материнский капитал Снежанна Костенко оформляет уже в третий раз. Сегодня на самую младшую в семье - Злату. Процедура максимально упрощена. Не нужно бегать по разным ведомствам, стоять в очередях. Все сделают в МФЦ,  в одном окне, передает "ТВ Центр".

Денежная выплата на третьего ребенка составит 124 тысячи рублей. Их решено потратить - на погашение ипотеки. Таких, как Костенко, в Росси сегодня почти полтора миллиона семей. Благодаря действующему с этого года национальному проекту "Демография" они смогут улучшить и жилищные условия. И обеспечить детей всем необходимым. Нацпроект расчитан на 5 лет. Основная цель - повысить рождаемость. С 2016 года она неуклонно падала. Причин было много.  Для того, чтобы в корне изменить ситуацию, власти намерены потратить более 3,5 триллиона рублей. Это сумму обеспечивает федеральный бюджет, внебюджетные фонды и сами регионы. Только в Краснодарском крае в этом году на реализацию нацпроекта выделено пять с половиной миллиардов.

Варя в семье Шарпановских из Тульской области - первенец. Появилась на свет в Новый год. Елочку в комнате давно убрали. Но сегодня у Вари много других игрушек. А ещё красивая коляска и всё, что нужно растущему человеку.

Мама, папа и бабушка с дедушкой маленькой Вари, как и еще сотен тысяч россиян, не будут переживать, когда через год-другой придет время идти в детский сад. Проект предусматривает создание новых почти 300 тысяч мест в дошкольных учреждениях. Впрочем, забота о детях это только часть проекта. В него включены и такие программы, как "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья ", " Спорт - норма жизни". Это значит, по всей стране появятся сотни катков, футбольных полей, а действующие получат новый инвентарь и оборудование. На площадках смогут заниматься люди всех возрастов. Такое внимание к пожилым должно увеличить продолжительность жизни в России до 67 лет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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