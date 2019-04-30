На базе отделения в ближайшее время начнется и научная работа

В Москве в клинике Сеченовского университета открылось отделение паллиативной помощи. Там уже принимают первых пациентов, передает "ТВ Центр".

Это люди с крайне тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями. И специальный уход за ними помогает продлить жизнь и улучшить ее качество. Поэтому в штате медучреждения - онкологи, психологи, социальные работники. Они контролируют состояние пациентов и помогают провести последние дни жизни без боли и страха.