Челябинский метеорит заставил NASA спасать Землю

К планете приближается еще один опасный астероид

Специалисты NASA во время конференции обсудили способы спасения Земли от столкновения с гипотетическим астероидом. Учения помогут лучше подготовиться к потенциальной опасности.

Согласно предложенной ситуации, в 2027 году мимо нашей планеты пролетит астероид DC. Его обнаружили 26 марта. Вероятность столкновения равна 1%.

По словам руководителя NASA Джима Брайденстайна, люди должны понять, что все происходящее не является сюжетом очередного голливудского кино. "Это про защиту нашей планеты, прямо сейчас, про сохранение жизни на Земле", — отметил он, передает Daily Mail.

По его словам, падение метеорита в Челябинское является свидетельством все возрастающей опасности столкновения планеты с крупным небесным телом.

Конференция Planetary Defense Conference проходит в Вашингтоне с 29 апреля по 3 мая.

В феврале 2013 года в небе над Челябинской областью взорвался астероид. Тогда это событие привело к разрушению крыш домов и выбитым стеклам. Ранения получили более полутора тысяч человек. Ущерб составил около миллиарда рублей.

Видео: из-за падения астероида на Земле может произойти глобальная катастрофа.

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