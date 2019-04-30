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В роли ведущей Ксения Собчак: каким будет новый "Голос" для богатых детей

10:53
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Проекту "Голос. Дети. Деньги" предсказали высокие рейтинги

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил разделить шоу "Голос.Дети" на две программы - для богатых знаменитостей и для обычных россиян. Таким образом, по его мнению, можно будет избежать скандалов наподобие того, что разразился после победы дочери Алсу. 

Сколько стоила победа дочери Алсу в шоу "Голос"
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото
Названа причина победы дочери Алсу на шоу "Голос.Дети"

"Пожалуй, впервые на шоу "Голос. Дети" стало очевидно, что деньги победили талант. Да, у звезд большое количество подписчиков, у них мощные фан-клубы, это стройный слаженный механизм, который вполне хорошо работает. Поэтому собравшись всем "звездным миром" они смогли вполне легально помочь Микелле Абрамовой победить. Однако для большинства очевидно, что она не была справедливым победителем финала. Но ребенок здесь ни при чем, на нее никто не имеет права нападать. Какой же может быть выход из всей этой ситуации. Только разделение на два шоу", - сказал Вадим Манукян ТВЦ.RU. 

Конкурс для детей звезд и состоятельных родителей он предложил назвать "Голос. Дети. Деньги", а шоу для детей из народа - "Голос. Дети. Народ". По мнению нашего собеседника, у обеих программ будут приличные рейтинги. К тому же детский "Голос" уже давно пора как-то освежить, считает Манукян. 

"Мы живем в эпоху капитализма, это реалии нашей жизни. Никого же не удивляет, что на Рублевке состоятельные люди создали себе собственный мир, в котором нет места чужакам. Пусть соревнуются друг с другом, удовлетворяют свои амбиции и просто не мешают жить другим. Ведущей там можно поставить Ксению Собчак. У нее как раз "пунктик", она повернута на богатстве. Хотя в идеале, конечно, состоятельные люди должны поддерживать талантливых детей, а не собственных, весьма посредственных, тянуть за уши. В этом плане пример Аллы Пугачевой, которая вручила свою именную "Золотую Звезду" и премии финалистам "Голос.Дети", конечно, впечатляет. Надеюсь, что и другие состоятельные люди вдохновятся ее примером", - заявил Вадим Манукян в разговоре с ТВЦ.RU. 

Ранее сообщалось, что в финал шестого сезона проекта "Голос. Дети" прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Максим Ержан. За дочь Алсу проголосовали более 145 тысяч телезрителей. Многие граждане возмутились результатами голосования. 

Дочь Алсу поет и играет на музыкальном инструменте

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