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Для россиян придумали новый налог

11:46
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Ритейлеры предложили взимать 15% со всех покупок в иностранных онлайн-магазинах

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), которая объединяет крупных российских ритейлеров, предложили заменить действующие пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости. Изначально речь шла о 20%, так что, это смягченный вариант.

Отраслевое объединение направило вице-премьеру России Дмитрию Козаку письмо с предложением признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью, а также исключить товары, которые приобретаются в иностранных онлайн-магазинах, из категории предметов для личного пользования.

Инициативы ретейлеров связаны с намерением уравнять условия иностранных и российских интернет-магазинов. Дело в том, что первые не платят НДС и таможенные пошлины. Они не обязаны сертифицировать товар, пишет "Коммерсантъ". Предложение изучат Аналитический центр при правительстве, Институт Гайдара, а также "Почта России", которую предлагается сделать оператором сборов.

Между тем, участники рынка трансграничной торговли, объем которого в 2018 году достиг 316 миллиарда рублей, уже оценили ее резко негативно. Они сомневаются, что государство согласится на столь жесткие ограничения.

В настоящее время с трансграничных покупок в интернете стоимостью до 500 евро и весом до 31 килограмма не нужно платить пошлину в течение месяца. В случае превышения нормы придется заплатить 30% от суммы избытка, но не менее четырех евро за килограмм сверх лимита.

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