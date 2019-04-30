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Впавший в кому режиссер "Двойного форсажа" умер на 52-м году жизни

11:34
  • вторник
  • 30 апреля 2019

Джон Синглтон стал первым чернокожим режиссером, номинированным на "Оскар"

29 апреля режиссер и актер Джон Синглтон скончался в больнице Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Он впал в кому после инсульта. 

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Семья покойного режиссера сообщила, что Синглтон умер без мучений в кругу близких и любимых людей. Как пишет Variety, его родственники поблагодарили врачей Седарс-Синай за их профессионализм и заботу, а также всех поклонников режиссера за их любовь и поддержку. 

Джона Синглтона госпитализировали 17 апреля после инсульта. 25 апреля стало известно, что режиссер впал в кому. Утром 29 апреля его отключили от аппарата жизнеобеспечения, после чего он скончался. 

Синглтон прославился после выхода его дебютного фильма "Ребята по соседству". В 1992 году 24-летний режиссер получил номинации на "Оскар" за "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучшую режиссуру". Он стал самым молодым человеком, которого номинировали на звание лучшего режиссера, а также первым афроамериканцем, удостоившимся такой чести.  

Джон Синглтон снял такие фильмы, как "Роузвуд", "Малыш", "Двойной форсаж" и "Кровь за кровь". Он спродюсировал несколько фильмов и сериалов, а также сам сыграл ряд ролей. В последнее время он работал над картиной "Тулия" с Холли Берри в главной роли. Судьба фильма под вопросом. 

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