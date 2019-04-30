"Это несчастье": друг Андрея Губина рассказал о его болезни

Певец сильно потратился на врачей

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин заявил, что у 45-летнего певца Андрея Губина возникли серьезные проблемы с психикой. Звезде 90-х кажется, будто у него болит и чешется лицо, хотя врачи не обнаружили у него никаких патологий.

Как рассказал Андрей Разин, в последнее время с Губиным стало тяжело общаться. Певец якобы ведет себя агрессивно даже со своими друзьями, которые его всегда и во всем поддерживали. "Губин не виноват, нельзя его осуждать, это несчастье. То, что случилось с ним, - трагедия. Андрей не употреблял наркотики, не делал пластику. Это сбой психики. Был жизнелюбом, красивым талантливым парнем, а сейчас ушел в себя, никого не хочет видеть", - цитирует Разина "Комсомольская правда".

По словам знакомых и друзей Андрея Губина, он распродал свои дорогие иномарки, отказывается от выгодных предложений и живет только на авторские отчисления. Музыкант постоянно ходит по врачам, занимается спортом и путешествует.

"Андрей сильно изменился, - сообщил телеведущий Леонид Закошанский. - Никто не понимает, что с ним. Он сейчас занимается только своим здоровьем. И сильно потратился на врачей - наблюдался во многих клиниках, проходил различные обследования".

Ранее сообщалось, что Андрей Губин внезапно бросил запись нового альбома и улетел в Таиланд вместе со своей девушкой.