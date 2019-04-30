МЧС запретило жарить шашлыки где попало на майские праздники

Введен особый противопожарный режим

В Московской области на майские праздники в режиме повышенной готовности будут работать более двух тысяч специалистов МЧС. Как рассказали в пресс-службе областного главка ведомства, с 1 мая на территории региона будет введен особый противопожарный режим.

Таким образом, будет тотальный запрет на разведение костров в неустановленных местах, а также пал травы. На территории Подмосковья есть примерно 1,3 тысячи пикниковых зон. Там отдых и разведение огня разрешены при условии соблюдения всех правил безопасности, пишет "Известия".

Для проведения первомайских праздничных мероприятий в Московской области определено 30 объектов и 52 площадки. На 9 Мая будет задействовано 124 объекта, 233 места и 62 площадки для запуска фейерверков, передает "Интерфакс".

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала о том, как правильно замариновать мясо для шашлыка. В частности, правильный маринад для шашлыка содержит лимонную кислоту. От майонеза нужно отказаться. Также секрет состоит в том, чтобы выбрать хорошее мясо: оно должно быть свежим и нежирным.

Праздники, связанные с Днем весны и труда, будут длиться пять дней – с 1 по 5 мая. Затем с 9 по 12 мая у россиян будут выходные, связанные с Днем Победы.

Видео телефонного интервью врача-онколога об опасности шашлыка и пива: